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إصابة جزار فى حريق بمنزله غرب الإسكندرية

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إصابة جزار فى حريق بمنزله غرب الإسكندرية إصابة جزار فى حريق بمنزله غرب الإسكندرية
أصيب جزار بحروق نتيجة نشوب حريق بمنزله إثر انفجار موقد غاز صغير فى الإسكندرية.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة الدخيلة بنشوب حريق داخل شقه بالطابق الأرضى بعقار كائن منطقة الدخيلة الجبل، وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإطفاؤها.

وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام صلاح ع ع 57 سنة بائع فول، بإعداد الفول، مستخدماً موقد غاز صغير الحجم داخل الشقة محل البلاغ "تستخدم كمخزن لإعداد الفول" انفجر الموقد نتيجة تسرب الغاز، مما أدى لحدوث موجة انفجارية واشتعال النيران بالشقة.

وأسفر الحريق عن إصابة إبراهيم ع م 58 سنة صاحب محل جزارة بالعقار المواجه للعقار محل البلاغ بحروق بسيطة بالوجه واليدين واحتراق باب الشقة وتهشم زجاج نوافذ شقة أعلى الشقة محل البلاغ.

تم إخطار الأدلة الجنائية، كما تم إخطار عمليات المحافظة وحى العجمى، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الدخيلة وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365