إصابة 12 شخصا بينهم 3 سائحين فى حادث تصادم بطريق قنا سفاجا

أصيب 12 شخصا بينهم ثلاثة سائحين فى تصادم سيارة أجرة بأخرى سياحية فى الكيلو 27 بطريق قنا- سفاجا .

تلقيىاللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا، يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 27 طريق قنا سفاجا .

انتقلت سيارات الإسعاف بإشراف الدكتور خالد يوسف رئيس مرفق الإسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة كل من بلامون رفعت بلامون 30 سنة مصرى ورفائيل رومبيل 31 سنة فرنسى وأورميل رومبيل 31 سنة فرنسية الجنسية وجرناسلة جفتى 60 سنة سويسرية، وسنية أحمد سعيد 70 سنة وياسر أحمد عبد الرحمن 29 سنة والسيد حسين إبراهيم 37 سنة وأبو المجد شوقى على 30 سنة ونجية عبد الوهاب محمد 60 سنة وزينب محمد على 55 سنة وخيرية محمد عثمان 50 سنة وإسلام ربيع أحمد 18 سنة.

جار نقل المصابين إلى مستشفى جامعة جنوب الوادى لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة.