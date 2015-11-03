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حبس محام 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بمنطقة روض الفرج

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حبس محام 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بمنطقة روض الفرج حبس محام 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بمنطقة روض الفرج
قرر المستشار شادى سيف، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار محمد عادل، رئيس النيابة، حبس محام 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالاتجار فى الهيروين بمنطقة روض الفرج.

وكشفت التحقيقات فى القضية المقيدة برقم 8140 لسنة 2015 جنح روض الفرج، أن المتهم "حسين.م.ا"، مقيد بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، ويعمل محاميًا، أنه مارس نشاط الاتجار بالمخدرات وخاصة جوهر الهيروين المخدر منذ أكثر من 3 سنوات، حيث قام بتحويل منزله إلى وكر للاتجار بالمخدرات من خلال تجمع عدد من أصدقائه المتعاطين للمخدرات، بالإضافة إلى الراغبين فى شراء المواد المخدرة.

وأضافت التحقيقات أن صحيفة سوابق المتهم تضمنت اتهامه فى 5 سوابق أخرى منها 2 تعاطى و3 اتجار، حيث ضبط مع المتهم فى تلك الواقعة 10 جرامات من مادة الهيروين المخدر أثناء الاتجار بها.

يشار إلى أن قوات أمن قسم شرطة روض الفرج تمكنت من القبض على المتهم، بعد ورود بلاغ عن تحويله لمنزله لوكر لتعاطى المخدرات، وبتقنين الإجراءات ضبط مع المتهم 10 جرامات هيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى أصدرت قرارها المتقدم.

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مصر 365