سروجى سيارات يقتل عاطلا فى مشاجرة بالإسكندرية بسبب خلافات

قام سروجى سيارات بقتل عاطل فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب اتهام الأول للثانى بسرقة أسلاك كهربائية من منزله بالإسكندرية.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من الرائد أحمد مليس رئيس مباحث قسم شرطة أول المنتزه بوجود مشاجرة بعزبة البحر بين كل من "خالد أ ح" 24 سنة عاطل مصاب بجرح طعنى بالساق اليسرى وتوفى، و"عادل.م.أ" 25 سنة عاطل، وبين "عماد.ع.ال" 36 سنة سروجى سيارات "جميعهم مقيمون دائرة القسم"، بسبب اتهام الثالث للطرف الأول بسرقة أسلاك كهربائية من شقة عمه "تحت التشطيب"، قام خلالها الثالث بالتعدى على الأول بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

تم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الثالث وبحوزته الأداة المستخدمة، وتحرر المحضر إدارى قسم أول المنتزه وجار العرض على النيابة.

كما نجح ضباط المباحث برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط عدد من تجار المخدرات فى عدد من المناطق الشعبية والعشوائية.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام "محمد.ع.س.ع" 34 سنة عاطل مقيم دائرة أول الرمل "له معلومات جنائيه مسجلة" بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه وتم ضبط عدد "3" طرب لمخدر الحشيش "تزن حوالى 750 جراما"، تحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المنتزه من ضبط كل من "محمود س أ" 32 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "49" قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 130جراما" عدد "40" قرصا مخدرا - ومبلغ 140 جنيهاً - هاتف محمول.

وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

كما تم ضبط "إسلام ج م ع" 28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "42" قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 120جراما" عدد "138" قرصا مخدرا - مبلغ 145جنيهاً-وهاتف محمول.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل من ضبط "عبد الستار أ ح" 53 سنة سائق مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى عدد "5" قضايا "مخدرات – أقراص" آخرهم القضية جنايات القسم "مخدرات" بحوزته عدد "3" طرب لمخدر الحشيش "تزن حوالى 750جراما" ومبلغ 500 جنيه، أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ حصيلة الاتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم كرموز من ضبط كل من "مصطفى أ س" 40 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 250 جراما" ومبلغ 120جنيهاً- وهاتف محمول أثناء سيرة بدائرة القسم، و"محمد أ ع" 26 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 7 قطع لمخدر الحشيش "تزن حوالى 70 جراما" ومبلغ 5 جنيهات - وهاتف محمول أثناء سيره بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

وفى المنيا تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص وعدد من الطلقات النارية خلال حملة أمنية تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد بضبط 8 قطع سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن 7 بنادق آلية وخرطوش وفرد خرطوش، تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى السويس تمكن ضباط المباحث الجنائية، خلال حملة أمنية موسعة أمس من ضبط 15 من الهاربين من أحكام قضائية.

كان أصدر اللواء جمال موسى عبد البارى مدير أمن السويس تعليمات لإدارة البحث الجنائى برئاسة العميد محمد والى ورئيس المباحث محمد شرباش بشن حملات موسعة لضبط الخارجين عن القانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 8 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 12 من العناصر المسجلة خطر و9 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

تم التحفظ على المتهمين وجار تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.