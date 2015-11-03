النيابة الإدارية توصى رئيس الوزراء بتعديل منظومة البحوث الدوائية

قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إخطار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بما انتهت إليه التحقيقات فى القضية رقم 97 لـسنة 2015 من ملاحظات شابت منظومة العمل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

وقررت النيابة حفظ التحقيقات فى الشكوى المقدمة من رئيس شعبة الأغذية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، التى تضرر فيها من طرح مستحضر دوائى خاص بعلاج جلطة المخ بالصيدليات داخل مصر، زاعما أن تحاليل العينة الخاصة به جاءت غير مطابقة.