نجم إنتر السابق لـ في الجول: محمد صلاح يجب أن يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي

يرى أليساندرو ألتوبيلي نجم الكرة الإيطالية الشهير أن النجم المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف فريق روما الإيطالي يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي لهذا العام.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن بالأمس عن قائمة تضم 10 لاعبين يتنافسون على لقب أفضل لاعب إفريقي لهذا العام وجاء صلاح ضمن هذه القائمة.

ومن المقرر أن يعلن عن الفائز بهذه الجائزة يوم السابع من يناير المقبل.

وفي تصريحات خاصة لـ FilGoal.com ، تحدث نجم الإنتر السابق والحاصل على لقب كأس العالم مع الأتزوري عام 1982 "محمد صلاح لاعب جيد جدًا، وأثبت ذلك مع روما هذا الموسم فهو يسير بخطى رائعة".

المحلل الفني في قنوات "بي إن سبورتس" واصل تصريحاته "لقد تابعته جيدًا طوال هذا العام سواء مع فيورنتينا أو روما، وكان مذهلًا لذلك أرى أن ترشيحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي أمرَا طبيعيًا، وبرأيي يجب أن يكون هو الفائز".