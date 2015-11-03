ألتوبيلي لـ في الجول: إنتر مورينيو لم يعد بعد!

أكد نجم الإنتر السابق "أليساندرو ألتوبيلي" أن فريقه القديم مازال أمامه الكثير لكي يصل للفريق الذي حقق نجاحات كبيرة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حين حقق الثلاثية في عام 2010.

وكان الإنتر قد حقق ثلاثية تاريخية بالفوز بالدوري الإيطالي، كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا ومنذ ذلك الحين والفريق الإيطالي بعيد عن منصات التتويج.

وفاز رجال المدرب روبيرتو مانشيني يوم السبت على حساب فريق روما بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.

ويتصدر الإنتر السيريا آ بالتساوي مع فيورنتينا برصيد 24 نقطة.

وفي تصريحاته الخاصة لـ في الجول قال ألتوبيلي في هذا الصدد "الفريق حتى الآن يسير بشكل جيد، لكن إنتر مورينيو لم يعد بعد".

وأنهى المحلل الفني الحالي بقنوات "بي إن سبورتس" تصريحاته "مازال الدوري طويلًا، لكن أعتقد أن الإنتر سيكون ضمن الثلاثة الأوائل".