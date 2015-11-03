جيرارد يعترف.. الموسم القادم قد يكون الأخير لي مع كرة القدم

اعترف ستيفين جيرارد نجم ليفربول السابق، بأن الموسم القادم قد يكون الأخير له مع كرة القدم قبل الاعتزال النهائي.

وكان لاعب ليفربول السابق قد وقع عقدا لموسم ونصف الموسم مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي بداية من الموسم الماضي.

وقال جيرارد في تصريحات صحفية: "قد يكون هذا الموسم هو الأخير لي مع كرة القدم، فأنا لا أريد أن أشعر بأن مستواي ليس جيدا في الملعب".

جيرارد أتبع "كان الموسم طويلا هنا، لكني لم أصل سوى في الشهور الأربعة الأخيرة، لكني الأن اكتسب الخبرة وسيظهر ذلك في الموسم التالي".

وأضاف "سأحاول أن يكون الموسم المقبل مع لوس أنجلوس أفضل من الذي انتهى وأن أقدم لهم كل ما في وسعي.

وسيقضي جيرارد فترة إجازة سريعة في ليفربول هذه الفترة، قبل أن يعود إلى لوس أنجلوس، ليستعد إلى بداية الموسم الجديد في أمريكا، والمقرر في يناير المقبل.