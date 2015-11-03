ليلة_الأبطال - مدرب سان جيرمان: دي ماريا سيبدأ أساسيا.. والفوز على ريال مدريد لا يؤهلنا للنهائي

(إفي): قال المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، لوران بلان إن مواجهة ريال مدريد في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى من دوري الأبطال الأوروبي ستكون "خاصة" بالنسبة للاعبه الأرجنتيني أنخل دي ماريا، نجم النادي الملكي السابق، معربا عن أمله في ألا يشعر الأخير بـ"ضغط" أثناء مشاركته.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي:"بكل تأكيد سيبدأ دي ماريا المباراة، ستكون مواجهة خاصة جدا بالنسبة له بعد قضاء وقت طويل في ريال مدريد، إنه يقدر النادي وجماهيره تقدره كثيرا، أتمنى ألا يشعر بضغط كبير".

وأضاف بلان "يجب أن يكون في قمة التركيز وأن يتحلى بالروح والرغبة الملائمة وتقديم كل ما لديه لأنه سيكون هاما بالنسبة للفريق".

وبخصوص المباراة الأولى في ملعب حديقة الأمراء قال "الجميع قبل الذهاب أجمعوا على أن ريال مدريد سيكون دفاعيا وسيلعب على المرتدات ولكن هذا لم يحدث، لعبوا بفنيات وسيطروا وكانوا الأفضل ولعبوا بسرعة وقوة. فلسفتهم كانت مفاجأة بالنسبة لنا ولكن أعتقد أن مباراة سنتياجو برنابيو ستكون مختلفة".

وأضاف بلان "الفوز على ريال مدريد في ملعبه سيكون أمرا جما، ولكنه لا يعني أننا سنصل لنصف النهائي أو النهائي، العام الماضي فزنا على برشلونة أحد كبار أوروبا ولم نتأهل للنهائي".

وأكمل المدرب "لا أطلب شيئا سوى السماح لي بالعمل وتطوير الفريق لكي نحقق الأهداف الضخمة المرجوة، أحيانا أسمع عبارة أن باريس سان جيرمان في نفس تصنيف ريال مدريد ولكن اذا ما رأيت منشآت الناديين ستلاحظ الفرق، منصبي في خطر منذ عامين وسيظل الأمر هكذا، ولكن هذا الأمر لا يهمني".

وأشار بلان إلى أنه على ضوء المران ستتحدد مشاركة ديفيد لويز من عدمها، معربا من ناحية أخرى عن أمله في تمكن باريس سان جيرمان من فرض أسلوب لعبه خلال المباراة التي سيستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو.