أخبار عاجلة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو -
مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج هذا العام -
النمنم: الثقافة والأدب أساس بناء الحضارات والأوطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط عاطل يستغل الأطفال فى التسول بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط عاطل يستغل الأطفال فى التسول بالإسكندرية ضبط عاطل يستغل الأطفال فى التسول بالإسكندرية
نجحت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد فى ضبط عاطل يستغل الأطفال فى التسول بالطريق العام ، حيث تم ضبط ، ياسر م س ع 22 سنة عاطل مقيم دائرة قسم العطارين لقيامه باستغلال الحدث إسلام ر ف سن 17- مقيم دائرة قسم أول المنتزه .

كما تم ضبط كل من محمود ع م 17 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة الجمرك ، و أحمد ح خ ح 17 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة الجمرك.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365