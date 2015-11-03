ضبط عاطل يستغل الأطفال فى التسول بالإسكندرية

نجحت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد فى ضبط عاطل يستغل الأطفال فى التسول بالطريق العام ، حيث تم ضبط ، ياسر م س ع 22 سنة عاطل مقيم دائرة قسم العطارين لقيامه باستغلال الحدث إسلام ر ف سن 17- مقيم دائرة قسم أول المنتزه .

كما تم ضبط كل من محمود ع م 17 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة الجمرك ، و أحمد ح خ ح 17 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة الجمرك.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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