مدير أمن الإسكندرية يشرف على حملة تموينية مكبرة لضبط الأسعار بالأسواق

قام اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية بالإشراف على حملة تموينية مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتبين أن جميع السلع الأساسية متوفرة بالأسواق لدى البدالين التموينيين، ويتم صرف حصص التموين الشهرية بانتظام بأسعارها المتداولة ولا يوجد أى ارتفاع فى الأسعار، وتوافر جميع أصناف الخضراوات والفاكهة بالأسواق، ويوجد استقرار وثبات فى الأسعار، بالإضافة إلى توافر "الوقود وأسطوانات البوتاجاز" متوفرة فى المحطات والمستودعات ولا يوجد أى أزمات وحصة المحافظة متوفرة ولا يوجد أى تغير فى أسعارها.

وتم التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لضبط عملية الأسعار وعدم ارتفاعها عشوائيًا غير مبرر لتكون فى متناول المستهلك بالسعر العادل غير المغالى فيه.

كما تم التنسيق مع مديرية التموين والجهات الرقابية المختلفة، حيث قام ضباط الإدارة بالمرور على المجتمعات الاستهلاكية بدائرة المدينة، وكذا متابعة الأسواق المتنقلة التى تم عقدها اليوم بدوائر أحياء وسط وغرب والعامرية والعجمى، وتم التأكد من توافر السلع الغذائية المعروضة بالفروع والأسواق والتأكد من صلاحيتها وبيعها بالسعر الرسمى، والمرور على الأسواق بدائرة المدينة ومحلات بيع الأغذية والتأكد من صلاحية المعروض منها وتوافر كافة السلع.

كما تم ضبط كل من "أشرف ف ال" 51 سنة لمدير المسئول عن مصنع بسكويت بدون ترخيص لقيامه باستخدام هوالك البسكويت إنتاج مصنعه ومرتجعات الأسواق فى عملية التصنيعن وإعادة طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، وتم ضبط عدد 23200 باكو بسكويت منتج نهائى غير مطابق للمواصفات – 120 كجم شيكولاتة مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية عدد 400 كجم هوالك شيكولاته - 320 كجم من هوالك الفراولة -1200 باكو من هوالك الباتيه عدد 60 جوال دقيق فاخر بإجمالى وزن 3.050 طن - 800 كجم سكر- 300 كجم ملح جميعها يستخدم فى عملية التصنيع.

وضبط "أحمد ق ال" 48 سنة المدير المسئول عن شركة توريدات غذائية لحيازته عدد 89 كجم من اللحوم والدهون – 5 كجم جمبرى بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك، وعدد 300 رغيف معبأ داخل عبوات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"محمد ك ع" 30 سنة المدير المسئول عن ثلاجة أسماك لحيازته عدد 335 كجم من الأسماك "بربون - فيليه - وقار- قشر بياض" معبأة داخل عبوات جديدة سارية الصلاحية.

وتمكنت المديرية من ضبط "زكريا س ب" 42 سنة المدير المسئول عن مطعم لحيازته عدد 18 كجم لحوم بها تغير فى الخواص الطبيعية، وبعرضها على مديرية الطب البيطرى تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"عمرو ف ال" 23 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد 275 عبوة سلع غذائية "شيكولاتة - مقرمشات" بدون بيانات ومجهولة المصدر، و"السيد م ال" 40 سنة المدير المسئول عن محل ياميش لحيازته وعرضه للبيع عدد 47 كجم ياميش.

كما تم ضبط "محمد ح ا" 43 سنة المدير المسئول عن مصبغة لقيامه بتجميع عدد21000 لتر سولار مدعم بدون ثمة مستندات، و"إسلام ا ح" 28 سنة المدير المسئول عن محطة وقود بترومين لحيازته عدد 18737 لترا مـــن الســـــــولار المــــدعـم - 12722 لتر بنزين 92 أكوتين المــــدعـم عدد 981 لتر بنزين 80 أكوتين المدعم دون أى مستندات أو فواتير، وعدم احتفاظه بسجل حركة الوقود "سجل 21 بترول".

كما تمكنت الحملة من ضبط "أحمد ح ت" 29 سنة عاطل لقيامه بتجميع عدد 500 لتر ســـــــولار مــــدعـم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، و"بشير ع ب" 50 سنة سائق أثناء قيادته السيارة رقم س ل م مصر محملة بعدد 48 أسطوانة بوتاجاز تجارية سعة 25 كجم بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.



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