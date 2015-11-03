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مدير مكتبة الإسكندرية عضوًا بمجلس إدارة منتدى العلوم والتكنولوجيا باليابان

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مدير مكتبة الإسكندرية عضوًا بمجلس إدارة منتدى العلوم والتكنولوجيا باليابان مدير مكتبة الإسكندرية عضوًا بمجلس إدارة منتدى العلوم والتكنولوجيا باليابان
أبلغ منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع باليابان، الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، رسميًا، بانتخابه عضوًا في مجلس إدارة المنتدى لمدة عامين اعتبارًا من 1 يناير 2016.
>يذكر أنه تم تأسيس منتدى العلوم والتكنولوجيا فى المجتمع عام 2004، ويهدف المنتدى إلى بناء بشرية متنوعة من المشاركين والمنظمات، والتي من شأنها أن تحل أنواع جديدة من المشكلات الناشئة من تطبيق العلوم والتكنولوجيا.

يعقد الاجتماع السنوي لمنتدى العلوم والتكنولوجيا فى المجتمع في أول أحد من أكتوبر كل عام في كيوتو في اليابان، ويجمع بين كبار صناع السياسات، وقادة الأعمال، والعلماء، والباحثين، وقادة الإعلام، والفائزين بجوائز نوبل من كافة أنحاء العالم لمعالجة قضايا العلوم والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين.

ويعد شينزو آبي؛ رئيس وزراء اليابان الرئيس الفخري لمجلس إدارة المنتدى، و كان سراج الدين من بين الأعضاء الأربعين المؤسسين للمنتدى ومن بين كبار المساهمين في اجتماعاته السنوية.

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