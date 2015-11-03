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محافظ الغربية يكرم المتفوقين رياضيًا فى المحافظة

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محافظ الغربية يكرم المتفوقين رياضيًا فى المحافظة محافظ الغربية يكرم المتفوقين رياضيًا فى المحافظة
كرم سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، فى احتفال كبير أقيم حول حمام السباحة باستاد طنطا الرياضى، المتفوقين رياضيا من أبناء المحافظة والحاصلين على مراكز متقدمة عالميا ومحليا ومنحهم شهادات تقدير ودروع وميدليات تذكارية وحثهم المحافظ على الاستمرار فى التفوق والتميز سواء على المستوى المحلى أو الدولى ورفع اسم عاليا فى المحافل الرياضية فهم أبناء مصر العريقة وهم مستقبلها وشمل التكريم المتفوقين فى السباحه والجودو والسومو وكرة القدم النسائية.

كما كرم المحافظ المتفوقين رياضيا من ذوى الاحتياجات الخاصة فى رياضة رفع الاثقال والكرة الطائرة والوثب العالى ورمى الجله وخلال التكريم قامت فتاه صغيرة من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاء كلمة فى حب مصر فمنحها المحافظ درع المحافظة.
>وأهدى فريق السباحة وأولياء أمورهم محافظ الغربية ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية هدية تذكارية تقديرا لجهودهما فى دعم الرياضة والرياضيين بالمحافظة.

وفى نهاية الحفل قام محافظ الغربية بتقديم الشكر لجميع القائمين على هذا الحفل وكذا المتفوقين رياضيا وحثهم على مواصلة التفوق والتميز والتقط الصور التذكارية مع المتفوقين ومدربيهم والقيادات الرياضية بالمحافظة.
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مصر 365

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