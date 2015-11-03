أخبار عاجلة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو -
مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج هذا العام -
النمنم: الثقافة والأدب أساس بناء الحضارات والأوطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أمن الإسماعيلية يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى ثان

Google+ Print
بالصور.. أمن الإسماعيلية يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى ثان بالصور.. أمن الإسماعيلية يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى ثان
شنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة لإزالة الإشغالات، استهدفت شوارع شبين الكوم والبحرى والمجزر الآلى وطنطا والمدارس والمنصورة وبورسعيد دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى أقيمت تحت إشراف اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية وبرئاسة اللواء محمود ماهر مساعد مدير الأمن للأمن العام، وضمت العقيد عادل صيام مدير المرافق بالمحافظة والرائد بهاء مغاورى رئيس مباحث المرافق من تحرير 53 محضر إشغال و45 محضر إدارة محل بدون ترخيص وتحرير41 مخالفة شئون البيئة، وتحرير11 محضر بائع متجول بدون ترخيص، كما تمكنت الحملة من إزالة عدد 75 حالة إشغال طريق عبارة عن تندات حديدية وأسوار بالقرار رقم 12 لسنة 2014، كما تم رفع حوالى 100 حالة إشغال بمعرفة أصحابهم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365