بالصور.. أمن الإسماعيلية يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى ثان

شنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة لإزالة الإشغالات، استهدفت شوارع شبين الكوم والبحرى والمجزر الآلى وطنطا والمدارس والمنصورة وبورسعيد دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى أقيمت تحت إشراف اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية وبرئاسة اللواء محمود ماهر مساعد مدير الأمن للأمن العام، وضمت العقيد عادل صيام مدير المرافق بالمحافظة والرائد بهاء مغاورى رئيس مباحث المرافق من تحرير 53 محضر إشغال و45 محضر إدارة محل بدون ترخيص وتحرير41 مخالفة شئون البيئة، وتحرير11 محضر بائع متجول بدون ترخيص، كما تمكنت الحملة من إزالة عدد 75 حالة إشغال طريق عبارة عن تندات حديدية وأسوار بالقرار رقم 12 لسنة 2014، كما تم رفع حوالى 100 حالة إشغال بمعرفة أصحابهم.



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