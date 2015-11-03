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محافظ الغربية يطالب رؤساء المدن والاحياء بالاستعداد لمواجهة الأمطار

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محافظ الغربية يطالب رؤساء المدن والاحياء بالاستعداد لمواجهة الأمطار محافظ الغربية يطالب رؤساء المدن والاحياء بالاستعداد لمواجهة الأمطار
أصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والاحياء وأجهزة النظافه ومسئولى الهيئات وأجهزة المرافق والخدمات على مستوى المحافظة بالتنسيق التام كل فيما يخصة لمواجهه الأمطار أثار الطقس السيىء المحتمل أن تتعرض لها البلاد هذا العام ورفع درجة الاستعداد على مستوى المحافظة والتعامل السريع مع حالات الطوارىء.

كما كلف المحافظ بضرورة تكثيف حملات النظافه طوال 24 ساعة ومراجعه بالوعات تصريف الامطار وسيارات الشفط وكافة المعدات اللازمه وخاصة أماكن أسفل الكبارى والانفاق والمناطق المحتمل تجمع مياه الامطار بها والعمل على تشكيل غرف عمليات لتلاقى البلاغات والشكوى والتعامل معها فورا وايجاد تنسيق كامل وتام بين جميع اجهزة المحافظة ومختلف الجهات المعنية فى هذا الشأن.

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مصر 365