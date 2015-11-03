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محافظة البحر الأحمر تغير برنامج زيارة وزير التموين متجاهلة الصحفيين

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محافظة البحر الأحمر تغير برنامج زيارة وزير التموين متجاهلة الصحفيين محافظة البحر الأحمر تغير برنامج زيارة وزير التموين متجاهلة الصحفيين
تجاهل ديوان عام محافظة البحر الأحمر الصحفيين ومراسلى الصحف القومية والخاصة والقنوات الفضائية من حضور زيارة وزير الدكتور خالد حنفى، وأصدر تعليماته بتغيير خط سير الزيارة من مدينة الغردقة إلى مدينة القصير، بعد أن انتظره الصحفيون أمام مقر فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالغردقة.

ورغم أن مسئولى إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر لم يخطروا الصحفيين بميعاد الزيارة وبرنامجها إلا أن عددًا من الصحفيين أجروا اتصالات لمعرفة مواعيد وبرنامج الزيارة وتفاجأوا برد أحد مسئولى الزيارة بأن هناك تعليمات بعدم إخطار الصحفيين بهذه الزيارة، مما أدى ذلك إلى حالة من الغضب الشديد لدى الصحفيين لتجاهلهم التام من قبل ديوان عام المحافظة.

وعلى الفور قام الصحفيون بإجراء اتصال هاتفى بمحمد الشحات، المستشار الإعلامى لوزير التموين والتجارة الداخلية، والذى أكد خلال اتصاله لهم أنه غير منوط بتوجيه الدعوة للصحفيين المحافظة، وأن هذا من اختصاص العلاقات العامة بمحافظة البحر الأحمر، كما أكد نصًا "إحنا ضيوف عندكم... مش هنعزمكم فى مكانكم".

وكان من المقرر فى برنامج الزيارة الذى توصل له الصحفيون من مصادرهم أن يقوم الوزير بتفقد فرع شركة المصرية لتجارة الجملة بالغردقة ثم شركة الإخوة الطحانون بالغردقة وبعد ذلك مدينة سفاجا لتفقد صوامع الغلال هناك والمنطقة اللوجستية بسفاجا ثم مقر الشركة المصرية بالقصير.

وانتظر الصحفيون أمام مقر الشركة المصرية لتجارة الجملة بالغردقة إلا أنهم فوجئوا بتغيير خط سير الزيارة والتى بدأها بمدينة القصير وكان الجميع فى انتظاره بالغردقة.

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مصر 365

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