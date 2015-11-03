على عهدة الأمريكان.. لو ربيت "كلب" هتحمى أطفالك من الربو بنسبة 15%

نتائج جديدة وغريبة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تربية الكلاب فى سن مبكرة تخفض من خطر الإصابة بالربو فى مرحلة الطفولة، وقبل الوصول إلى سن السادسة.

وفى الدراسة التى نشرت مؤخرًا فى مجلة “JAMA” الأمريكية، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 376600 طفل أقل من 6 سنوات، وأكثر من 276200 طالب فى سن الدراسة.

ووجد الباحثون أن تربية الكلاب قبل بلوغ العام الأول خفضت من خطر الإصابة بالربو بنسبة 13٪، أما بالنسبة للأطفال الأقل من 6 سنوات انخفض خطر الإصابة بالربو بنسبة 31%، كما انخفض خطر الإصابة بالربو بنسبة 52٪ للأطفال الأكبر من 6 سنوات.

وأوضح الباحثون أن الأطفال الذين يقومون بتربية الكلاب يكونون أقل عرضة لتطوير مرض الربو لأن التعرض للجراثيم والميكروبات الناتجة عن تربية الكلاب خلال مرحلة الطفولة يمكن أن تؤدى إلى مزيد من الحساسية، التى يهاجمها نظام المناعة مما يؤدى إلى تعزيز الجهاز المناعى ويدربه على مقاومة أنواع البكتيريا التى يواجهها الجسم لاحقًا.

وأضاف الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخرًا عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن هناك علاقة بين التعرض للميكروبات وقدرتنا على مكافحة العدوى.