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من بين 300 عالم.. مصريان يفوزان بالميدالية الذهبية فى مؤتمر دولى بالهند

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من بين 300 عالم.. مصريان يفوزان بالميدالية الذهبية فى مؤتمر دولى بالهند من بين 300 عالم.. مصريان يفوزان بالميدالية الذهبية فى مؤتمر دولى بالهند
فاز العالمان المصريان الدكتور سعيد شلبى، أستاذ الباطنة والكبد ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور سامى شلبى، أستاذ التكاثر الحيوانى والتلقيح الصناعى بالمركز القومى للبحوث، بجائزتين من بين 4 جوائز منحتها جمعية البيولوجى الهندية وجامعة لوكنو بولاية أوتار براديش بالهند.

جاء ذلك التكريم على هامش فعاليات مؤتمر جمعية علم الحيوان الهندية الـ26، والملتقى الدولى للأمن الغذائى والصحى بجامعة لكنو بولاية أوتار براديش بالهند، والذى حضره رئيس الوزراء الهندى، وحاكم ولاية أوتار براديش، وعقد فى الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الماضى، وحظى بتغطية إعلامية متميزة من مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية الهندية .

وتم اختيار العالمين المصريين من بين أكثر من 300 عالم من مختلف دول العالم تمت دراسة إنجازاتهم العلمية حيث كانت الجائزة الأولى من نصيب اليابان، وفاز بها العالم ماساتوشى وأطنابى، فيما حصدت بنجلاديش الجائزة الرابعة وحصلت عليها الدكتورة حميدة خاتوم .

وقال الدكتور سعيد شلبى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، عقب عودته من الهند، إنه والدكتور سامى شلبى حصدا المركزين الثانى والثالث من بين 4 مراكز على مستوى العالم وحصلا على الميدالية الذهبية وشهادة تقدير من جمعية البيولوجى الهندية وجامعة لكنو -2015، معربًا عن سعادته بهذا التكريم الدولى الذى يؤكد استمرار فى دعمها لمنظومة العلوم والتكنولوجيا لرفع اسمها فى مختلف المحافل العلمية الدولية.

وأضاف شلبى أن هذا التكريم، والذى حضره رئيس الوزراء الهندى، يؤكد قدرة العلماء المصريين على التميز والمنافسة فى مختلف المجالات الحيوية المهمة مما يساهم فى الارتقاء بالرصيد العلمى الدولى للعلماء المصريين

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مصر 365

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