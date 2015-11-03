الخارجية الأمريكية: لا يوجد مؤشر على عمل إرهابى وراء حادث الطائرة الروسية

قالت مديرة المكتب الإعلامى بالخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو، إن الولايات المتحدة عرضت على مصر المساعدة فى التحقيقات الخاصة بحادث تحطم الطائرة الروسية فى سيناء يوم السبت الماضى، مشيرة إلى أن واشنطن لم تتلق فى هذه المرحلة أى طلب فى هذا الصدد.

وأضافت ترودو، فى تصريحات صحفية، "أن ما نفهمه هو أن المصريين هم الذين يقودون التحقيقات فى هذا الحادث"، وأوضحت أنه لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن هناك عملا إرهابيا وراء تحطم الطائرة الروسية فى سيناء.

وردا على سؤال حول مزاعم تنظيم داعش بمسئوليته عن إسقاط الطائرة الروسية، قالت ترودو: "لم نرَ أى تقارير تدعم هذه الادعاءات".

وكان جيمس كلابر مدير المخابرات الأمريكية قد صرح أمس بأنه لا توجد مؤشرات على وجود عمل إرهابى حتى الآن فى حادث سقوط الطائرة الروسية .

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