استبعاد عبدالمنعم الشحات من الخطابة بمسجد الرحمن لعدم حصوله على تصريح

شنت مديرية أوقاف الإسكندرية حملة على جميع مساجد الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالناصر نسيم عطيان وكيل الوزارة، ضد المساجد المخالفة والتى تتبع جمعيات تخالف القانون ويسيطر عليها الجماعات المتشددة.

وقامت المديرية باستبعاد الداعية السلفى عبدالمنعم الشحات من مسجد الرحمن التابع للدعوة السلفية، وذلك لأنه يخطب بدون تصريح من وزارة الأوقاف بميدان الساعة، وضم المسجد للأوقاف وإزالة جميع صناديق التبرعات الموجودة فيها لمخالفتها للقانون.

كما قامت المديرية بضم زاوية "العزيز" للأوقاف بسيدى بشر، وكانت تابعة للدعوة السلفية، بالإضافة إلى ضم مسجد "الحمد" بخورشيد وكان تابعاً للدعوة السلفية، وتم ضمه للأوقاف وإزالة لافتة تحمل اسم "الدعوة السلفية.

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