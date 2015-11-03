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غرق 4 عمال فى "بالوعة" أثناء نزحهم مياه الصرف الصحى بالصف

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غرق 4 عمال فى "بالوعة" أثناء نزحهم مياه الصرف الصحى بالصف غرق 4 عمال فى "بالوعة" أثناء نزحهم مياه الصرف الصحى بالصف
لقى 4 عمال بشركة الصرف الصحى بمحافظة الجيزة مصرعهم، أثناء قيامهم بمهام عملهم بنزح المياه من "بالوعة" صرف صحى بإحدى قرى مركز الصف، وعلى الفور تم انتشال جثث الضحايا وتم نقلهم إلى مشرحة زينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

اتهم أهالى المجنى عليهم مسئولى شركة الصرف الصحى بالإهمال الذى تسبب فى مصرع ذويهم، وفتحت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل تحقيقات موسعة حول الحادث، للوقوف على ظروفه وملابساته.

كان 4 عمال قد لقوا مصرعهم غرقاً داخل "بالوعة" صرف صحى بإحدى قرى مركرز الصف، أثناء قيامهم بمهام عملهم فى نزح المياه المتجمعة فى المنطقة.


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