لو عاوز تخس.. نظام غذائى يقضى على زيادة الوزن

زيادة الوزن

وحول هذا تقدم الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، نظاما غذائيا صحيا وقليل السعرات الحرارية، يمكنه مساعدتك على التخلص من زيادة الوزن:

>التخلص من السمنة وزيادة الوزن من أهم أحلام الأشخاص الذين يعانون منها، ومن أهم أسباب السمنة والبدانة عدم الاهتمام بنوعية الطعام الذى نتناوله والعادات الغذائية الخاطئة.>زيادة الوزن محتاجة نظام غذائى>1- وجبة الإفطار: وجبة الإفطار هى الأساس الذى يمد الجسم بالطاقة طوال اليوم، ولذا ينصح بضرورة الاهتمام بتناولها وتكون بشكل غذائى كامل، أى تحتوى على كل العناصر الغذائية المهمة، ولذا عليك تناول ربع رغيف من الخبز البلدى أو شريحتين من التوست السن + قطعة من الجبن منخفض السعرات الحرارية أو 5 معالق من الفول، وبعد مرور نصف ساعة عليك تناول كوب العصير الطازج أو 2 ثمرة من الفواكه، وينصح بتناول حبة من التمر عند الاستيقاظ لأنها تساهم بشكل كبير فى تنظيم نسبة السكر فى الدم.

2- وجبة الغداء: ينصح بالامتناع عن النشويات فى هذه الوجبة حتى تتجنب زيادة الوزن، ولذا يمكنك تناول طبق من السلطة الخضراء + طبق من شوربة الخضراوات وقطعة من الدجاج المسلوق أو اللحم.

3- وجبة العشاء: عليك تناول ربع رغيف من الخبز البلدى + قطعة صغيرة من الجبن القريش أو علبة من الزبادى منزوع الدسم.

للتخلص من زيادة الوزن اتبع هذه النصائح

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح المهمة لنجاح النظام الغذائى وهى:

>1- الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات كثيرة الألياف عند الشعور بالجوع.

2- تناول 3 لترات من الماء يوميًا.

3- ممارسة الرياضة أو المشى 3 مرات أسبوعيًا.