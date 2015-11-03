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خدعوك فقالوا.. الطعام الملوث يسبب الإصابة بفيروس C

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خدعوك فقالوا.. الطعام الملوث يسبب الإصابة بفيروس C خدعوك فقالوا.. الطعام الملوث يسبب الإصابة بفيروس C
كثير من الأشخاص لديهم بعض الاعتقادات الخاطئة حول أسباب الإصابة بفيروس C والذى تحتل المركز رقم واحد من حيث عدد المصابين به على مستوى العالم.

مصر تحل المركز الأول من حيث الإصابة بفيروس C


>حول ذلك يقول الدكتور حسنى الفيومى استشارى أمراض الباطنة بمستشفى الطلبة بجامعة المنوفية، إن هناك بعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى كثير من الأشخاص حول الإصابة بفيروس C فعلى سبيل المثال الآتى:

1- تناول الأطعمة الملوثة


> يظن الكثيرون أن تناول الطعام الملوث الذى يباع عن طريق الباعة الجائلين أحد مسببات الإصابة بفيروس C وذلك غير صحيح نظرًا لأن فيروس C ينتقل عن طريق الدم الملوث.

وذلك لا يعنى أن تناول الطعام الملوث لا يتسبب فى الإصابة بالأمراض بل ينقل عدوى أمراض أخرى لكن غير فيرس C.

2- التعرض لهواء الملوث


>واستكمل د. حسنى قائلا: "يعتقد كثير من الأشخاص أنه حالة تعرضهم للهواء ملوث بالبكتيريا أحد المسببات لإصابة بفيروس C ذلك غير صحيح علميًا لأنه كما ذكرنا سابقًا أن فيروس C يتم العدوى به من خلال الدم الملوث.

لذلك ينصح د. حسنى قائلا: "يجب على الأشخاص توخى الحذر أثناء التعامل مع أشياء بها دم مثل الحقن وغيرها لتجنب الإصابة بفيروس C .

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مصر 365

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