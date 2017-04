خدعوك فقالوا.. الطعام الملوث يسبب الإصابة بفيروس C

مصر تحل المركز الأول من حيث الإصابة بفيروس C

1- تناول الأطعمة الملوثة

كثير من الأشخاص لديهم بعض الاعتقادات الخاطئة حول أسباب الإصابة بفيروس C والذى تحتل مصر المركز رقم واحد من حيث عدد المصابين به على مستوى العالم.>حول ذلك يقول الدكتور حسنى الفيومى استشارى أمراض الباطنة بمستشفى الطلبة بجامعة المنوفية، إن هناك بعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى كثير من الأشخاص حول الإصابة بفيروس C فعلى سبيل المثال الآتى:> يظن الكثيرون أن تناول الطعام الملوث الذى يباع عن طريق الباعة الجائلين أحد مسببات الإصابة بفيروس C وذلك غير صحيح نظرًا لأن فيروس C ينتقل عن طريق الدم الملوث.

وذلك لا يعنى أن تناول الطعام الملوث لا يتسبب فى الإصابة بالأمراض بل ينقل عدوى أمراض أخرى لكن غير فيرس C.

2- التعرض لهواء الملوث

>واستكمل د. حسنى قائلا: "يعتقد كثير من الأشخاص أنه حالة تعرضهم للهواء ملوث بالبكتيريا أحد المسببات لإصابة بفيروس C ذلك غير صحيح علميًا لأنه كما ذكرنا سابقًا أن فيروس C يتم العدوى به من خلال الدم الملوث.

لذلك ينصح د. حسنى قائلا: "يجب على الأشخاص توخى الحذر أثناء التعامل مع أشياء بها دم مثل الحقن وغيرها لتجنب الإصابة بفيروس C .