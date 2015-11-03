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فريق خبراء «أيرلندي» يصل القاهرة للمشاركة في تحقيقات الطائرة الروسية المنكوبة

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فريق خبراء «أيرلندي» يصل القاهرة للمشاركة في تحقيقات الطائرة الروسية المنكوبة فريق خبراء «أيرلندي» يصل القاهرة للمشاركة في تحقيقات الطائرة الروسية المنكوبة

 

مطار القاهرة الدولي

وصل مطار القاهرة الدولي، فريق من الخبراء الأيرلنديين، وذلك للانضمام إلى فرق التحقيقات الخاصة بأسباب تحطم الطائرة الروسية المنكوبة، والتي سقطت السبت الماضي، وراح ضحيتها 224 راكبًا ويترأسها الجانب المصري التحقيق في الحادث.

وصرحت مصادر رفيعة بالمطار، أنه تم إنهاء إجراءات وصول الوفد المكون من 3 خبراء على طائرة خاصة وصلت من إيطاليا، وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين في وزارة الطيران، ومن المقرر أن تنتقل فرق التحقيقات إلي مكان الحادث للوقوف على ملابساته.

وتأتى مشاركة الجانب الأيرلندي في التحقيقات إعمالًا للقوانين الدولية المنظمة للنقل الجوي، نظرًا لأن الطائرة الروسية المنكوبة مسجلة بأيرلندا.

 

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