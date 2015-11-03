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صور| حيثيات عدم جواز الطعن على قرار النائب العام بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب

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صور| حيثيات عدم جواز الطعن على قرار النائب العام بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب صور| حيثيات عدم جواز الطعن على قرار النائب العام بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب

قالت محكمة النقض في أسباب عدم جواز الطعن على قرار النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات، بإدارج قيادات الإخوان على قوائم الإرهابيين، إنه لا سلطة الإدعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به.

وأضافت أن قرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه، لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك، أن يكون محلًا للطعن فيه بطريق النقض، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون.

وتابعت :«وإذ كان قرار المستشار النائب العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوًا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز».

و جاء نص الحيثيات كالتالي:

 

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