محافظ أسوان يوافق على إنشاء مدرسة للتمريض

وافق اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان، على إنشاء مدرسة للتمريض ذات فصل واحد للبنين بمستشفى رمد أسوان، بالإضافة إلى إنشاء 4 فصول جديدة للتمريض موزعة على 3 مدارس للتمريض في مراكز إدفو وكوم أمبو و نصر النوبة، وذلك من أجل زيادة أعداد المقبولين بمدارس التمريض بالمحافظة بإجمالي 110 طالبًا وطالبة سنوياً، اعتباراً من العام الحالي 2015/2016، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لتطوير وتحسين القطاع الصحي بالمحافظة، والنهوض بالمنظومة الصحية بكافة قطاعاتها وخاصة قطاع التمريض وذلك لضمان تقديم الخدمة الصحية للمواطن البسيط بأعلى درجات الجودة الممكنة.

وأوضح أن قطاع التمريض يعتبر حجر الأساس في أي مؤسسة أو صرح صحي ولا يقل دور أفراده بأي حال من الأحول عن الطبيب أو الصيدلي بل قد تميل كفتهم بملازمتهم الدائمة للمرضى والسهر على علاجهم بالرغم من إحتمال تعرضهم للعدوى والإصابة بالكثير من الأمراض أثناء تأدية عملهم، لافتاً إلى أن ذلك يـأتي بالتوازي مع اهتمام الدولة والحكومة الحالية بتحسين المستوى المعيشي للمرضين والممرضات بالتعاون مع نقابة التمريض وخاصة الاهتمام بمجال التدريب لهيئة التمريض سواءً كان ذلك من خلال وزارة الصحة أو بالتعاون مع القطاع الأهلي من أجل رفع مستوى الأداء لخلق كوادر بشرية مدربة وقادرة علي ممارسة أحدث التقنيات الحديثة في مجال الطب الحديث.

وأكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه التوسعات في زيادة أعداد فصول التمريض تأتي في إطار خطة المديرية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمساهمة في سد العجز الشديد الذي تعاني منه هيئة التمريض في جميع المؤسسات والمستشفيات الصحية بالمحافظة والذي بلغ حوالى 1500 ممرض وممرضة، وأضاف حنفي، أن هناك سعي دائم من المديرية لعقد الكثيرمن الندوات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة وتوفير المنح الدراسية في مجال التمريض بكافة جوانبه وأساليبه الحديثة، علاوة علي تنظيم ورش عمل ودورات تدريبة متخصصة لمساعدي الخدمات الصحية لتدريب وتأهيلهم بالقدر الكافي لرفع العبء غير الفني عن عاتق أفراد هيئة التمريض من أجل تقديم خدمة متميزة للمريض الأسوان تساهم في وإعادة بناء الثقة بين المواطن والفريق الصحي.