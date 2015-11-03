7 مقترحات ليأكل طفلك الصغير طعامه

من المراحل الهامة في حياة الأم والطفل معا هي مرحلة تدريب الطفل على تناول الطعام الصلب، وكل أم مرت بهذه المرحلة من قبل ستدرك مقدار الجهد الذي بذلته خاصة أن كان الطفل لا يتعود على الطعام الصلب بسهولة. هذه المرحلة تتطلب الصبر والقليل من الحيل لأنها مرحلة متعبة فما بين رفض الطفل وإلحاح الأم وبعثرة الطعام هنا وهناك واتساخ هذا ومزيد من البقع على ذاك عليك أن تتذكري أنك تريدين أن تجعلي من هذا الوقت هو وقت استمتاع للطفل يأكل طعامه فيه بسعادة.

ولتجعلي من طفلك سعيداً عند تناول طعامه، عليك أن تتفهمي طبيعة الطفل الفضولية وحبه للاكتشاف وحاجته لتنشيط مخيلته، لذا فكري بالأدوات التي ستستخدمينها في تقديم الطعام لطفلك وطريقة التقديم وليس الطعام فقط.

إليك هذه المقترحات لتجعلي من وقت تناول الطعام لطفلك، وقتاً سعيداً:

- اختاري الألوان الفاقعة للملاعق والصحون لتجذبي اهتمام طفلك.

- دعي طفلك يحاول إطعام نفسه ولا تقلقي من ان يتسخ، هذه الفوضى التي سيسببها ستساعد على تحفيز مخيلته وتنمي مهاراته الحركية.

- شجعيه على الاعتماد على نفسه إن كان مستعداً لذلك، مجرد ان يمسك بملعقته، سيجعله متحمساً أكثر لتناول طعامه.

- افرشي مفرشاً في الأرض تحت كرسي الطعام كي تتوتري عندما يبعثر طعامه، خاصة عند تقديم الطعام المطحون. ستسهل عملية التنظيف أن كنت مجهزة لها.

- المنادل الورقية أو المناديل المرطبة ضعيها في متناولك كي تستخدميها عند الحاجة ولا ترتبكي بالبحث عنها.

- استخدمي ملعقتان من البلاستيك، واحدة يمسك بها طفلك ليحاول إطعام نفسه، وأخرى لك كي تطعميه بها ما بين محاولاته.

- تذكري دائماً ان تصرفاتك الإيجابية مع طفلك هي من أهم الأمور لتحقيق نجاحك بإسعاد طفلك أثناء تناوله طعامه.