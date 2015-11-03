أخبار عاجلة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو -
مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج هذا العام -
النمنم: الثقافة والأدب أساس بناء الحضارات والأوطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

التخدير الموضعي قبل الولادة... ماذا تعرفين عنه؟

Google+ Print
التخدير الموضعي قبل الولادة... ماذا تعرفين عنه؟ التخدير الموضعي قبل الولادة... ماذا تعرفين عنه؟

الثلاثاء 03-11-2015 16:28

 

عليك بسؤال نفسك: هل تنوين تحمل آلام الولادة والمخاض؟ تنوين استخدام الوسيلة المسكنة للآلام؟ وفي كلتا الحالتين عليك التعرف على تفصيلات التخدير الموضعي.

معلومات احفظيها
1 - عملية التخدير تتم وأنت جالسة أو مستلقية على جانبك؛ بدخول الإبرة في المساحة الموجودة أسفل الظهر، ويتم إدخال أنبوب صغير -قسطرة- عبر الإبرة، بعدها تزال الإبرة وتثبت القسطرة في مكانها.
2 - يفضل الخضوع للتخدير الموضعي خلال المرحلة الفاعلة لعملية المخاض؛ عند اتساع الرحم بواقع 3-4 سم، مع وجود انقباضات منتظمة، ويظهر تأثير الجرعة من 15 إلى 20 دقيقة بعد الحقن.
3 - يقل إحساس الألم في النصف الأسفل من الجسم، مع بقاء الحامل واعية وغير متألمة، فيحد من التوتر أثناء المخاض، ويسهل الولادة؛ حيث إن هرمونات القلق تبطئ من انقباضات الرحم.
4 - لا يضر بالجنين، ولا يؤثر على منطقة الظهر فيما بعد، حيث يتم إدخاله عبر طبقة من العضلات.
5 – لا ينصح بالتخدير الموضعي للأمهات اللاتي تعانين من انخفاض في ضغط الدم، اضطرابات النزيف، عدوى بالجلد قرب موضع الحقن. أو لديها حساسية من التخدير الموضعي.
6- لا يوجد فرق في تسكين الألم بين الأمهات ذوات الوزن العادي والوزن الزائد؛ حيث يقوم أطباء التخدير باستخدام إبرة أطوال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي