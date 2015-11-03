التخدير الموضعي قبل الولادة... ماذا تعرفين عنه؟

عليك بسؤال نفسك: هل تنوين تحمل آلام الولادة والمخاض؟ تنوين استخدام الوسيلة المسكنة للآلام؟ وفي كلتا الحالتين عليك التعرف على تفصيلات التخدير الموضعي.

معلومات احفظيها

1 - عملية التخدير تتم وأنت جالسة أو مستلقية على جانبك؛ بدخول الإبرة في المساحة الموجودة أسفل الظهر، ويتم إدخال أنبوب صغير -قسطرة- عبر الإبرة، بعدها تزال الإبرة وتثبت القسطرة في مكانها.

2 - يفضل الخضوع للتخدير الموضعي خلال المرحلة الفاعلة لعملية المخاض؛ عند اتساع الرحم بواقع 3-4 سم، مع وجود انقباضات منتظمة، ويظهر تأثير الجرعة من 15 إلى 20 دقيقة بعد الحقن.

3 - يقل إحساس الألم في النصف الأسفل من الجسم، مع بقاء الحامل واعية وغير متألمة، فيحد من التوتر أثناء المخاض، ويسهل الولادة؛ حيث إن هرمونات القلق تبطئ من انقباضات الرحم.

4 - لا يضر بالجنين، ولا يؤثر على منطقة الظهر فيما بعد، حيث يتم إدخاله عبر طبقة من العضلات.

5 – لا ينصح بالتخدير الموضعي للأمهات اللاتي تعانين من انخفاض في ضغط الدم، اضطرابات النزيف، عدوى بالجلد قرب موضع الحقن. أو لديها حساسية من التخدير الموضعي.

6- لا يوجد فرق في تسكين الألم بين الأمهات ذوات الوزن العادي والوزن الزائد؛ حيث يقوم أطباء التخدير باستخدام إبرة أطوال.