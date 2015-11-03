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مسؤول أمريكي لـCNN: قمر صناعي رصد وميضًا حراريًا وقت سقوط الطائرة الروسية بسيناء

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مسؤول أمريكي لـCNN: قمر صناعي رصد وميضًا حراريًا وقت سقوط الطائرة الروسية بسيناء مسؤول أمريكي لـCNN: قمر صناعي رصد وميضًا حراريًا وقت سقوط الطائرة الروسية بسيناء

الطائرة الروسية المنكوبة – أرشيفية

قال مسؤول أمريكي، إن قمرًا صناعيًا أمريكيًا، رصد وميضًا حراريًا في سيناء وقت سقوط الطائرة الروسية، السبت الماضي.

وأضاف المصدر لـ CNN، إن المخابرات الأمريكية والجيش يدرسون تلك المعلومات لمعرفة ماذا تعني، مضيفًا أن جزء من التحليل هو تحديد مكان الوميض الحراري بدقة وماذا يمكن أن يخبرهم ذلك عما حدث للطائرة الروسية.

وقال مايلز أوبراين خبير الملاحة الجوية في CNN إن “عدد الوميض الحراري مهم جدا للمساعدة في تحديد ما حدث”. وأضاف أنه إذا تم رصد وميض واحد فإن ذلك قد يقلل من احتمال إطلاق صاروخ ويزيد من احتمال انفجار على متن الطائرة قد يكون ناجمًا عن أي سبب.

فيما أوضح خبراء لـCNN أن الوميض الحراري يمكن أن يرتبط بعدة احتمالات منها إطلاق صاروخ أو انفجار قنبلة أو انفجار المحرك بسبب عطل أو اندلاع حريق أو اصطدام حطام بالأرض.

 

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