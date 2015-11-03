محمد بن زايد: نرفع العلم حبا وتقديرا لرئيس الدولة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر، "نرفع العلم اليوم ونرفع معه حبا وتقديرا عاليين لرئيس الدولة لجهوده الوطنية ومبادراته المتواصلة ليبقى الوطن شامخا عزيزا".

وتابع: "تحت راية هذا العلم تتجلى مسيرة نجاح وانجازات ومكتسبات حققها ابناء الامارات الاوفياء وهم يكرسون قيمة العطاء والبذل".

"وحدتنا وترابطنا وتكاتفنا هو مصدر قوتنا وهو نهجنا الثابت الذي اسسه المغفور له زايد ويمضي في تثبيت اركانه خليفة".

واختتم سموه تغريداته بقوله: "تلاحمنا اليوم هو غرس آبائنا وأجدادنا زرعوه في عمق جذور الوطن، معاهدين الله على أن نحافظ عليه لأجيالنا القادمة".

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