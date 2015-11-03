"مكافحة المخدرات" تضبط ربع طن حشيش وبانجو و10 آلاف قرص مخدر خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مديريات أمن "الغربية، الإسماعيلية، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، مطروح، دمياط"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من ضبط العديد من قضايا الاتجار فى المواد والأقراص المخدرة، حيث تم ضبط ربع طن حشيش وبانجو و10 آلاف قرص مخدر.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

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