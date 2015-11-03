ضبط مصنع لإنتاج العصائر المقلدة بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث التموين بالدقهلية من ضبط مصنع لإنتاج عصائر مقلدة بدون ترخيص.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد فهيم مكاوى، مدير مباحث التموين، بضبط المدعو "أحمد.م.م"، 33 سنة، ومقيم بناحية الشعراء مركز دمياط، وهو المدير المسئول عن إدارة مصنع عصير الندى بدون ترخيص بناحية نجير مركز دكرنس، وذلك لحيازته 400 كرتونة عصير تفاح فرح بست × 40 كيس بإجمالى 16000 كيس زنة الكيس 130 جرامًا بإجمالى وزن 2.80 طن، و400 كرتونة عصير بيور ياهو وبطعم المانجو × 12 زجاجة بإجمالى 4800 زجاجة زنة الزجاجة 200 ملى بإجمالى وزن 960 كجم، و200 رابطة كراتين فارغة × 20 كرتونة بإجمالى عدد 4000 كرتونة مدون عليها فرح بست، و100 كيس بلاستيك × 150 كيس بإجمالى 15000 كيس فارغ معد للتعبئة، و6 رول بلاستيك مدون عليها فرح بست زنة الرول 50 كجم بإجمالى وزن 300 كجم مقلدة ومصنعة بدون ترخيص، وعدم وجود سجل صناعى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 359 لسنة 1956 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون رقم 10 لسنة 1966.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22309 جنح مركز دكرنس لسنة 2015.

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