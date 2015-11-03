أخبار عاجلة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو -
مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج هذا العام -
النمنم: الثقافة والأدب أساس بناء الحضارات والأوطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مصنع لإنتاج العصائر المقلدة بالدقهلية

Google+ Print
ضبط مصنع لإنتاج العصائر المقلدة بالدقهلية ضبط مصنع لإنتاج العصائر المقلدة بالدقهلية
تمكن ضباط مباحث بالدقهلية من ضبط مصنع لإنتاج عصائر مقلدة بدون ترخيص.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد فهيم مكاوى، مدير مباحث التموين، بضبط المدعو "أحمد.م.م"، 33 سنة، ومقيم بناحية الشعراء مركز دمياط، وهو المدير المسئول عن إدارة مصنع عصير الندى بدون ترخيص بناحية نجير مركز دكرنس، وذلك لحيازته 400 كرتونة عصير تفاح فرح بست × 40 كيس بإجمالى 16000 كيس زنة الكيس 130 جرامًا بإجمالى وزن 2.80 طن، و400 كرتونة عصير بيور ياهو وبطعم المانجو × 12 زجاجة بإجمالى 4800 زجاجة زنة الزجاجة 200 ملى بإجمالى وزن 960 كجم، و200 رابطة كراتين فارغة × 20 كرتونة بإجمالى عدد 4000 كرتونة مدون عليها فرح بست، و100 كيس بلاستيك × 150 كيس بإجمالى 15000 كيس فارغ معد للتعبئة، و6 رول بلاستيك مدون عليها فرح بست زنة الرول 50 كجم بإجمالى وزن 300 كجم مقلدة ومصنعة بدون ترخيص، وعدم وجود سجل صناعى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 359 لسنة 1956 والقانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون رقم 10 لسنة 1966.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22309 جنح مركز دكرنس لسنة 2015.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع