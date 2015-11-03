العثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية فى البحيرة

عثر صباح اليوم أهالى مركز أبوحمص بالبحيرة، على جثة بالطريق الزراعى اتجاه الإسكندرية أمام مصنع العلف دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لسيدة مجهولة الهوية فى العقد الخامس من العمر ترتدى كامل ملابسها، ويرجح اصطدام إحدى السيارات المارة بها حال عبورها للطريق مما أدى لوفاتها .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبوحمص العام وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتهشم كامل للجمجمة نتيجة حادث سيارة ولا توجد شبهة جنائية .

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثـة ورفع بصماتها للنشر عنها، وتحرر المحضر 12443/2015 إدارى المركز.

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