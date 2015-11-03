الداخلية تضبط 9 تشكيلات عصابية و721 قضية مخدرات بوسائل المواصلات

تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 9 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهما، ارتكبوا 14 واقعة (سرقات عامة ، سرقات مهمات مصلحية ، نشل ، سرقة كابلات تليفونية ، شروع فى سرقة).

كما تم ضبط 89 قضية (سرقات عامة ، سرقات مهمات مصلحية ، سرقة تيار كهربائى ، نشل) و5 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص و ضبط 134قطعة سلاح أبيض مختلفة الأنواع .

وتم ضبط 721 قضية مخدرات ضٌبط خلالها (4,267 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 4,598 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 480 جراما لمخدر الهيروين، 67 جراما لمخدر الأفيون، 26080 قرصا مخدرا).

تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام.