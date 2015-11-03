النيابة تطلب التحريات وتقرير المعمل الجنائى فى واقعة حريق مول "سيتى" بأكتوبر

تباشر نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة اليوم الثلاثاء، التحقيق فى واقعة الحريق الذى نشب بمول "سيتى" بالحى السابق بمدينة السادس من أكتوبر، مساء أمس الاثنين، حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وطلبت تقرير المعمل الجنائى حول الواقعة لمعرفة أسباب الحريق.

وكشفت مصادر بالحماية المدنية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائى.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغًا من المواطنين باشتعال النيران داخل مول "سيتى" بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، وانتقل فريق من المعمل الجنائى لرفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث للوقوف على ظروفها وملابساته.



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