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انتحار مواطن لمروره بضائقة مالية بالقوصية فى أسيوط

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انتحار مواطن لمروره بضائقة مالية بالقوصية فى أسيوط انتحار مواطن لمروره بضائقة مالية بالقوصية فى أسيوط
تخلص صاحب محل بمركز القوصية فى أسيوط من حياته، بعد أن تناول أقراص السوس لمروره بأزمة مالية بالبندر دائرة المركز.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز القوصية يفيد ورود بلاغ من مدير مستشفى القوصية المركزى بوصول «ر.ر» 55 سنة- صاحب محل محمول مقيم بالبندر دائرة المركز، مصاب بإعياء شديد إثر تناوله أقراص «السوس»، السامة وتوفى أثناء إجراء الإسعافات الأولية له
> وبالانتقال وسؤال أهلية المتوفى أقروا أنه توفى إثر تناوله أقراص السوس السامة التى أودت بحياته، وذلك لمروره بضائقة مالية جعلته يقبل على الانتحار، ولم يتهموا أحدًا، ولا توجد شبهة جنائية بالواقعة، تم التحفظ على الجثة، بمشرحة مستشفى القوصية المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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