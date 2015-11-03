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اليوم.. استئناف محاكمة 13 من عناصر وقيادات الإخوان فى أحداث تظاهر بالمنيا

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اليوم.. استئناف محاكمة 13 من عناصر وقيادات الإخوان فى أحداث تظاهر بالمنيا اليوم.. استئناف محاكمة 13 من عناصر وقيادات الإخوان فى أحداث تظاهر بالمنيا
تستأنف محكمة جنايات المنيا اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد عبد الهادى، محاكمة 13 من عناصرالإخوان بينهم مدير المكتب الإدارى للجماعة ممدوح مبروك ومحمد جمعة كفافى نجل البرلمانى السابق جمعة كفافى عن حزب الحرية والعدالة و11 آخرين فى أحداث تظاهر بالمنيا.

تنظر المحكمة قضيتين الأولى يحاكم فيها مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان "ممدوح مبروك عبد الوهاب" و4 آخرين بتهمة التحريض على التظاهر، والخروج فى مسيرات مناهضة للجيش والشرطة، عقب أحداث فض رابعة والنهضة بمدينة المنيا.

والقضية الثانية يحاكم فيها نجل البرلمانى السابق عن حزب الحرية والعدالة جمعة كفافى، و7 آخرين بتهمة تخريب منشآت عامة، والتحريض على العنف وتكوين خلية إرهابية تستهدف تدمير المنشآت الشرطية والعامة بمدينة المنيا.

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