وزير الثقافة السعودى يرد على نظيره الإيرانى: المملكة ترعى الحجاج على مدار سنوات

خلال كلمته بالمؤتمر التاسع لوزراء الثقافة فى مسقط هاجم وزير الثقافة الإيرانى خلال كلمته المملكة العربية السعودية متحدثا عن حادثة التدافع الذى شهده الحج هذا العام بشكل يسىء إلى المملكة.

وتدخل وزير الثقافة السعودى الدكتور الطريفى وطلب من رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الرد قائلاً: "أود أن أعلق على ما قاله الوزير الإيرانى بأن المملكة العربية السعودية على مدى عقود وسنين وهى ترعى الحجاج والمعتمرين وتقدم لهم الخدمات وتقوم بواجبها ليل نهار، مواطنين وحكومة، وما حدث من حادث مؤسف لا يدعو أبداً إلى استغلال ذلك استغلالاً سياسياً فى حفل ثقافى كهذا للدعوة إلى التدخل فى شئون الدول وإدارتها.

وأضاف قائلا: لذلك فهذا أمر مرفوض، ولا يقبل فى مثل هذه الاجتماعات. وأكد: "لا تستغل ولا تتدخل.. هذا أمر مرفوض"، مشدداً على أن التدخل فى شئون المملكة مرفوض، ومطالباً الوزير الإيرانى بعدم استغلال هذا الحدث الثقافى سياسياً.