ضحايا واضرار نتيجة الاعصار تشابالا فى اليمن

>ضرب اعصار تشابالا ليل الاثنين الثلاثاء السواحل الجنوبية الشرقية لليمن، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، متسببا بضحايا وأضرار وفيضانات حسبما افاد وزير يمنى لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين "الاضرار بالغة، ونتوقع خسائر بشرية"، من دون ان يكون فى امكان الوزير، وهو عضو فى لجنة متابعة للاعصار، تحديد حصيلة فى الوقت الراهن.

وتسبب الاعصار عند المناطق الساحلية اليمنية برياح قوية زادت سرعتها عن 100 كلم فى الساعة صباح اليوم، ترافقت مع ارتفاع موج البحر عند سواحل حضرموت وشبوة والمهرة، بحسب المصدر نفسه.

واظهرت صور تداولها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعى شوارع وسيارات غمرتها المياه بشكل شبه كامل فى مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت.

وكان الاعصار الذى تشكل فوق بحر العرب، ادى الى اصابة اكثر من 200 شخص فى جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة فى المحيط الهندى قبالة سواحل اليمن، بحسب ما افاد مسؤول محلى فى الجزيرة الاثنين.

وتراجع تأثير الاعصار على سلطنة عمان التى كان من المتوقع ان يصل الى سواحلها كذلك. واعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى فى عمان الاثنين انه "لا يوجد احتمال لاى تأثيرات مباشرة على السلطنة من الاعصار المدارى فى بحر العرب"، وانه يستمر فى التوجه غربا نحو اليمن.

وكانت المنظمة العالمية للارصاد الجوية التابعة للامم المتحدة حذرت الجمعة اليمن وسلطنة عمان من وصول "اعصار استوائى نادر جدا يحتمل أن يكون تأثيره شديدا".

>