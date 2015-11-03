حسنى عبدربه يكشف لـ فى الجول: كواليس 6 ساعات لإعادة ميدو لمنصبه

كشف حسنى عبد ربه لاعب خط وسط نادى الإسماعيلي عن كواليس 6 ساعات من أجل إعادة أحمد حسام "ميدو" لمنصبه بعد قرار الاستقالة الذي تقدم به صباح الاثنين ثم تراجع عنه في المساء.

وقال عبد ربه فى تصريحاته لـ FilGoal.com: "منذ أن وصل الخبر لجميع اللاعبين في الساعة الثانية عشر ظهر الاثنين والكل كان يحاول الضغط على ميدو بشأن العودة إلى منصبه.

وأضاف "الانفراجة حدثت في حوالي الساعة السادسة مساءا بعد ضغط جميع اللاعبين" .

وأكد عبد ربه بأن السعادة سيطرت على جميع اللاعبين والجهاز المعاون للفريق الأول بعد عدول ميدو عن استقالته.

وأتم قائد الإسماعيلي "أتمنى أن يكون هناك مزيد من الالتفاف حول الفربق من الجميع خلال المرحلة المقبلة".