بيتيس يوافق على رحيل عمرو طارق.. وفي الجول يكشف الاحتمالات

ذكرت صحيفة إلديسماركي الإسبانية المهتمة بأخبار إقليم الأندلس أن عمرو طارق لاعب ريال بيتيس يفكر جديا في الرحيل على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم مشاركة اللاعب مع الفريق جعلته يفكر في خيار الإعارة وأن الأهلي من بين الأندية التي ترغب جديا في التعاقد معه.

وأفادت الصحيفة أن بيتيس لم يقرر حتى الآن ما إذا كان سيسمح للاعب بالانتقال لأحد الأندية أم لا وسيتحدد هذا الأمر يناير المقبل.

وانتقل طارق المولود في أمريكا إلى بيتيس من الجونة مطلع الموسم الحالي وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الأهلي أراد بقوة انتدابه قبل رحيله إلى الليجا.