اليوم بدء المرحلة الثانية للانتخابات النواب بإعلان كشوف المرشحين في 13محافظة

تبدأ، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بإعلان كشوف المرشحين النهائية وبدء الدعاية الانتخابية بدوائر المرحلة البالغ عددها 102 دائرة في 13 محافظة.

ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 22 و23 نوفمبر في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، في بيان لها، إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ستبدأ اليوم الثلاثاء بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى محافظات المرحلة الثانية و إن الدعاية الانتخابية ستبدأ من ذات التاريخ وتنتهى ظهر الجمعة الموافق 20 نوفمبر.