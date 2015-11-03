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171طالبًا يتقدمون لانتخابات اتحاد الطلاب في جامعة أسيوط

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171طالبًا يتقدمون لانتخابات اتحاد الطلاب في جامعة أسيوط 171طالبًا يتقدمون لانتخابات اتحاد الطلاب في جامعة أسيوط

أرشيفية

ترشح 171 طالبًا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط ، ضمم لجان الاتحادات الطلابية بجميع كليات الجامعة، وفرع الوادي الجديد، خلال اليوم الأول لفتح باب الترشح.

وقال أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط، إن باب تلقي الطلبات مستمر حتى يوم 4 نوفمبر، مشيرًا إلى أن 39 طالبًا تقدموا من فرع الجامعة بالوادي الجديد، والنتيجة النهائية ستعلن في يوم 24 من نوفمبرالجارى.

وأوضح مدير إدارة الاتحادات الطلابية أن من بين شروط التقدم للاتحادات الطلابية، أن يكون المرشح مستجدًافى السنة المقيد عليها ، وأن يكون له نشاط طلابي ملحوظ باستثناء طلاب الفرقة الأولى، وألا يكون وقعت عليه أي جزاءات تأديبية، وأن يقدم برنامجًا انتخابيًا.

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