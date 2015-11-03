الكنيست يشدد عقوبات تهمة «راشقي الحجارة» للسجن 3 سنوات

صدق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد – الذي تمت المصادقة عليه مساء أمس الاثنين – يشمل أن يكون الحد الأدنى من العقوبة على مثل هذه الاعتداءات السجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات، ويتيح المجال لسحب مخصصات اجتماعية من ذوي الطفل الذي أدين برشق الحجارة، ويفرض غرامة مالية على ذوي الطفل المدان برشق الحجارة بقيمة 10 آلاف شيكل.

وحدد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 51 مقابل 17، ألا تقل العقوبة عن خمس العقوبة القصوى التي حددت للمخالفة، وتكون للمحكمة صلاحية تحديد عقوبة أخرى لأسباب خاصة، كما لن يكون بالإمكان تحويل كل عقوبة السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ لأسباب خاصة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق أن الحكومة الأمنية قررت توسيع الصلاحيات الممنوحة لقوى الشرطة والأمن لإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة.