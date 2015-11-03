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الدفعة الثانية من جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة تصل سان بطرسبورج (فيديو)

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الدفعة الثانية من جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة تصل سان بطرسبورج (فيديو) الدفعة الثانية من جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة تصل سان بطرسبورج (فيديو)

 

صورة لوصول الجثامين لبطرسبورج الروسية – من أذاعته قناة روسيا اليوم

وصلت طائرة وزارة الطوارئ الروسية التي غادرت القاهرة إلى  مطار سان بطرسبورج، صباح الثلاثاء 3 نوفمبر، تحمل على متنها أشلاء جثامين وأشياء ضحايا كارثة الطائرة الروسية A321.

كانت طائرة أخرى تابعة لوزارة الطوارئ الروسية نقلت،الاثنين، جثامين أكثر من 130 شخصًا من ركاب طائرة “إيرباص 321″ المنكوبة.

الطائرة الروسية المنكوبة هي من طراز “إيرباص 321″ تابعة لشركة “كوجاليمافيا” تحطمت فوق سيناء السبت 31 أكتوبر، كان على متنها 217 راكبًا و7 من أفراد الطاقم ولقي جميعهم مصرعهم.

كانت الطائرة متجهة من مطار شرم الشيخ المصري إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية وفقد الاتصال بها بعد 23 دقيقة من إقلاعها.

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