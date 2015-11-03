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أميرال أمريكي: حرية الملاحة لسفننا لا تشكل تهديدًا للصين

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أميرال أمريكي: حرية الملاحة لسفننا لا تشكل تهديدًا للصين أميرال أمريكي: حرية الملاحة لسفننا لا تشكل تهديدًا للصين

الأميرال هاري هاريس

 

قال الأميرال هاري هاريس قائد القيادة الأمريكية في المحيط الهادي يوم الثلاثاء إنه لا ينبغي للصين أن تنظر لعمليات حرية الملاحة التي تقوم بها الولايات المتحدة على أنها تشكل تهديدا بعدما تحدت سفينة حربية أمريكية تأكيدات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي.

وبحسب تصريحات نقلتها رويترز لهاريش هلال زيارته لجامعة بكين نشرها الجيش الأمريكي “نقوم منذ عقود بعمليات لحرية الملاحة في أنحاء العالم لذلك لا ينبغي لأحد أن يفاجأ بها.

-”أؤمن حقا بأن هذه العمليات العادية لا ينبغي أبدا اعتبارها تهديدا لأي دولة.”

وتابع قائلا: “ليس للولايات المتحدة موقف بشأن المزاعم المتعارضة بالسيادة على ملامح الأرض في بحر الصين الجنوبي ونشجع جميع من لديهم مطالب على حل خلافاتهم سلميا دون إجبار وبما يتفق مع القانون الدولي.”

 

 

 

 

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