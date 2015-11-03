الجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدن بالضفة الغربية ويوقف بث إذاعة فلسطينية 6أشهر

أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مداخل عدد من مدن الضفة الغربية ومنعت الفلسطينيين من التنقل عبرها، كما اقتحمت قوة إسرائيلية إذاعة فلسطينية محلية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، بإغلاق المدخل الشمالي الشرقي لقرية عين يبرود شرقي مدينة رام الله ببوابة حديدية، ومنع الدخول إليها والخروج منها، وفقا لما نقلته “سكاي نيوز عربية” عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

وتسبب إغلاق المدخل إلى مضاعفة معاناة المواطنين، الذين اضطروا إلى سلوك طرق وعرة وطويلة من أجل الوصول إلى أماكن عملهم وسكناهم.

وفي مدينة جنين، سمح الجيش الإسرائيلي للعمال والتجار فقط من عبور حاجز الجلمة العسكري شرقي المدينة، واستمر في إغلاقه أمام فلسطينيي 48 الراغبين في الدخول إلى جنين.

وداهمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، مقر إذاعة “منبر الحرية” في مدينة الخليل، وصادرت أجهزة البث والمعدات الخاصة بها وقطعت البث بشكل كامل، وفق ما أفاد به مراسل “سكاي نيوز عربية”.

كما فرض الجيش الإسرائيلي طوقًا محكمًا على منطقة وجود الإذاعة، قبل أن يقتحمها رفقة ضباط من المخابرات قبل أن يبلغوا الصحفيين الموجودين داخلها نيتهم إغلاق الإذاعة ومصادرة كافة أجهزتها وإيقاف بثها، بحسب وكالة “وفا” الفلسطينية.

وأصدرت القوات الإسرائيلية قرارًا بإغلاق الإذاعة لمدة 6 أشهر، وقرارا بمنع دخول مبنى الإذاعة بشكل نهائي، مهددة بهدم المبنى في حال دخوله.