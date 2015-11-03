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عازفة الكمان اليابانية “كي يو كي” تشارك “منيب باند” إحياء حفل الخميس المقبل

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عازفة الكمان اليابانية “كي يو كي” تشارك “منيب باند” إحياء حفل الخميس المقبل عازفة الكمان اليابانية “كي يو كي” تشارك “منيب باند” إحياء حفل الخميس المقبل

تستضيف فرقة “منيب باند”، عازفة الكمان اليابانية  دكتور “كي يو كي، والمطرب أحمد حسن عضو فريق”the 5″، وذلك بالحفل المقام فى الثامنة مساء الخميس المقبل5 نوفمبر، بقاعة النهر فى ساقية الصاوي.

الحفل يقام  تحت شعار ( يالله فاكوتى ..فاكوتى ارجا)، وهى كلمة باللغة النوبية،ومعناها “تعالوا نغنى ونرقص”.

العازفة “كي يوكي” محاضرة للموسيقى الشرقية فى اليابان ،وتعد حاليًا دراسة عن آلة الكمان على يد الفنان العالمي وعازف الكمان عبده داغر.

مطربى الفريق” عادل عبد الله ،بدر مصطفى،وحسام فتحي” سيقدمون بالحفل أغانى “اندهيني”، و”متاخدش على خاطرك مني”، و”اكمني بهواكي”،بالإضافة لمجموعة من أعمال الموسيقار الراحل “أحمد منيب” ،ومنها صدقني ياصاحبي ، مشتاقين ، الليلة ياسمراء ، دار بي الهوى ، قول للعريب ،  الدنيا برد”،وكذلك “قالوا القمر”والأغنية النوبية “ايدوديا”.

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