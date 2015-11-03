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وزير التموين يتفقد ويفتتح منافذ السلع الاستهلاكية في البحرالأحمر

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وزير التموين يتفقد ويفتتح منافذ السلع الاستهلاكية في البحرالأحمر وزير التموين يتفقد ويفتتح منافذ السلع الاستهلاكية في البحرالأحمر

الدكتور خالد حنفى وزير

يبدأ الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية ​بز​يارة تفقدية لعدد من المنافذ الاستهلاكية وبيع السلع الغذائية في محافظة البحر الأحمر.

وتبدأ الزيارة، صباح اليوم الثلاثاء، بمنفذ الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية ومطحن شركة الإخوة الطحانون في الغردقة، وتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بسفاجا يليها المنطقة اللوجيستية ثم صوامع ميناء سفاجا، ثم يختتم زيارته بمدينة القصير لافتتاح مجمع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة وزارة التموين منافذ بيع السلع الاستهلاكية ومدى توفر السلع التموينية المختلفة لتلبية مطالب المواطنين بأسعار تناسب محدودي الدخل،ـ وأول زيارة بعد تصريحات الرئيس بخفض الأسعار نهاية الشهر الجاري.

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