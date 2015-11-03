ماليزيا تطالب «الفيفا» بنقل مباراتها أمام فلسطين لملعب محايد بسبب مخاوف أمنية

قالت وسائل إعلام محلية في ماليزيا، اليوم الثلاثاء، إن كوالالمبور ستطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمرة الثالثة نقل مباراتها خارج ملعبها أمام المنتخب الفلسطيني الأسبوع القادم في تصفيات كأس العالم إلى ملعب محايد.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي)، اليوم، عن وسائل الإعلام قولها “إن المباراة المقررة يوم 12 نوفمبر الجاري باستاد دورا في الخليل لا يجب أن تقام بسبب مخاوف أمنية بعد موجة التوتر، التي تشهدها مدن الضفة الغربية والقدس منذ شهر.

وكان (الفيفا) قد قرر أن المباراة ستقام الأسبوع القادم في فلسطين بعدما قدم أصحاب الأرض ضمانات أمنية كاملة، حسب ما جاء بموقع وكالة أنباء الشرق الأوسط.